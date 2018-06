Fanny Maurer (Secret Story 6), sa prise de poids : "Vous avez dû le remarquer..."

Fanny Maurer, révélée dans Secret Story 6 (TF1), partage tout avec ses followers sur les réseaux sociaux. Ainsi, récemment, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue depuis maquilleuse professionnelle notamment en collaboration avec la marque Clarins a dévoilé sa silhouette et a fait une confidence inattendue sur... sa prise de poids.

Ce vendredi 22 juin 2018, en story sur Instagram, Fanny Maurer prend la pose en veste bomber rouge, top moulant, pantalon slim noir et baskets blanches devant son miroir. "J'ai grossi et je mets des fringues qui me grossissent. 34 ans. C'est plus ce que c'était", lance-t-elle en légende du cliché. Et d'ajouter dans la foulée : "Bon en même temps, comme vous avez dû le remarquer, je passe mon temps à manger."

Si la jolie blonde tatouée assure avoir pris quelques kilos ces derniers temps, sur les différentes photos d'elle, cette prise de poids n'est pas visible. En effet, l'ex-pensionnaire de la Maison des Secrets s'affiche toujours aussi sublime.

Ce n'est pas la première fois que Fanny Maurer se livre sans filtre à ses followers. En mai dernier, elle se dévoilait au naturel, sans une once de maquillage, sur Instagram. Une initiative qui avait beaucoup plu à ses fans, qui n'avaient d'ailleurs pas manqué de la complimenter.