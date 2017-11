Fanny Maurer (Secret Story 6) : Tatouée et très dénudée, elle enflamme la toile

Fanny Maurer est une vraie bombe.

L'ex-candidate de Secret Story 6 sur TF1 – qui roucoulait à l'époque auprès du beau Julien et qui avait pour secret "J'ai plus de 100 tatouages sur le corps" – a fait du chemin depuis 2012. Elle l'a prouvé une nouvelle fois ce 9 novembre 2017 en publiant un cliché d'elle de dos et... très dénudé. Un bon moyen pour Fanny d'exhiber ses sublimes tatouages qui recouvrent désormais presque l'intégralité de son corps !

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à féliciter Fanny pour sa démarche artistique et pour sa silhouette irréprochable. "Très grande classe, c'est vraiment très beau", "Qu'est-ce que c'est magnifique, wahou ! Un vrai tableau !", "C'est tout simplement CA-NON !", "Elégance et finesse... Magnifique modèle", "Oh my god, tu es une déesse, j'ai pas d'autres mots", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication.

Côté actualité, la jolie maquilleuse de 33 ans a été choisie par Clarins il y a quelques semaines pour devenir l'ambassadrice et la nouvelle make-up artist de la marque. Un défi de taille pour la blogueuse engagée !