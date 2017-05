Fanny Salvat (La Villa des coeurs brisés 3) bisexuelle ? La production confirme

À l'occasion de sa future participation à l'émission de dating La Villa des coeurs brisés 3 sur NT1, Fanny Salvat (21 ans) en a dit un peu plus sur sa sexualité...

En effet, celle qui partagera bientôt son aventure à Saint-Martin avec Raphaël Pépin, Nadège Lacroix, Beverly des Princes de l'amour 3, Stéphanie Clerbois, Florent Ré, Maéva Martinez, Julien Bert mais aussi avec ses ex Rémi Notta et Vivian Grimigni a laissé la production publier une annonce sans équivoque à son sujet.

"Homme ou femme, venez tenter de séduire Fanny dans #LaVilla", a posté la production de l'émission de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Une annonce qui devrait faire plaisir à de très nombreux téléspectateurs du programme séduits par la plastique de rêve de la jeune femme.

D'ailleurs, si vous êtes intéressé(e) par le profil de Fanny Salvat, il ne vous reste plus qu'à postuler en envoyant un mail à l'adresse lavilladescoeursbrises3@ahproduction.fr avec votre nom et votre prénom, votre âge, votre taille, les liens de vos profils Facebook et Instagram et en ajoutant deux photos. Bonne chance à vous !