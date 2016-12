Fanny (Secret Story 10), enceinte et radieuse : Son ventre s'est bien arrondi !

Ce fut une grande première dans l'histoire de Secret Story. Le 15 septembre dernier, la candidate Fanny annonçait en direct à l'issue d'une Hebdo de l'émission de télé-réalité de NT1 qu'elle était enceinte de son premier enfant.

Depuis la fin du jeu remporté cette année par le sympathique Julien, la candidate suisse de 25 ans, établie au Portugal avec son fiancé Joao, ne rate jamais une occasion de donner de ses nouvelles à ses admirateurs entre deux placements de produits sur Instagram. Ainsi, mardi 27 décembre, Fanny s'est par exemple dévoilée rayonnante et le ventre de plus en plus arrondi sur son compte très suivi ! "Pur bonheur", a-t-elle commenté en légende du cliché la montrant radieuse avec son baby bump alors qu'elle prenait la pose contre un mur orange.

Bien entendu, quelques-uns de ses 306 000 abonnés ont profité de l'occasion pour complimenter celle qui attend un petit garçon qu'elle compte prénommer Sandiego. "Magnifique future maman", "T'es trop belle Fanny je suis pressée de voir ton mini toi", "Tu es un rayon de soleil fanny avec ton petit bidon d'amour", "Fanny je t'adore j'espère que ton bébé sera comme toi !", pouvait-on lire.

Des preuves d'amour qui ont sans nul doute fait plaisir à Fanny, elle qui a récemment dû affronter de terribles accusations de racisme de la part de Marvin (SS10 lui aussi) lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12. "Je sais très bien me comporter, j'ai aussi reçu une grande éducation ! Et si jamais : je vous demande de demander à la production qui a été insulté. Qui a essayé de frapper l'autre. Qui a menacé. Faut grandir, moi je dis. PS : en plus, il n'est pas net dans ses idées. C'était mon préféré au début ! Donc non : JE NE SUIS PAS RACISTE. Je suis juste contre les mauvais gars. Et la violence", avait-elle aussitôt riposté sur ses réseaux sociaux.