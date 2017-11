Fanny (Secret Story 10) maman amincie : "Je commence à retrouver la ligne"

Une photo largement commentée par ses fans, lesquels sont nombreux à demander la recette minceur de l'heureuse maman. "J'en ai besoin d'urgence", "Tu es sublime, j'aimerais moi aussi perdre mes kilos de grossesse", peut-on lire.

Pour rappel, en juillet dernier, Fanny se dévoilait en bikini sur Instagram. "Je suis maman depuis deux mois et c'est sans honte et même avec fierté que j'assume mon corps !", lançait alors l'ancienne candidate de Secret Story. En commentaires, les internautes avaient été nombreux à l'encourager : "Tu as bien raison, il faut s'assumer !", "Même après avoir eu ta petite merveille, t'es toujours au top ! On dirait que ton ventre n'a pas bougé d'un poil !", "Tu es vraiment belle Fanny."