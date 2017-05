Fanny (Secret Story 10) maman : Elle a accouché de son premier enfant !

De son côté, Joao, le chéri de Fanny, a partagé une tendre photo de lui portant le nourrisson dans ses bras. "Un prince est né, un nouvel amour est né, un amour pur, un amour qui surpasse tout, un amour profond et inexplicable. Mon fils est né et les larmes remplissent mes yeux", a-t-il légendé. Dans sa lancée, Joao a donné quelques détails, indiquant que leur fils se prénomme Sandiego, et qu'il est né hier, soit le 10 mai 2017.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !