Fanny (Secret Story 10) : Son fils Diego a bien grandi, la preuve en photos !

Lors de sa participation à la saison 10 de Secret Story, Fanny a appris qu'elle était enceinte de son premier enfant. Quelques mois plus tard, en mai 2017, la jolie Portugaise donnait naissance à son bébé, un petit garçon prénommé Diego. Près de deux ans plus tard, le garçonnet a bien grandi !

Sur Instagram, Fanny continue de partager son quotidien. Lorsqu'elle ne s'affiche pas folle amoureuse de son chéri Joao, la candidate de télé-réalité qui compte quatre participations à Secret Story en France et au Portugal prend la pose au côté de son adorable fils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le petit Diego a bien grandi !

Sur les dernières photos partagées fin février 2019, ce dernier aujourd'hui âgé de 1 an et demi se tient debout et affiche un visage de petit garçon, loin de la bouille de bébé qu'on lui connaissait il y a encore quelques mois. les cheveux châtains et les yeux marron foncé, Diego est un mélange parfait de maman et papa.

C'est à l'antenne de Secret Story 10 que Fanny a annoncé sa grossesse. Quoi de plus naturel pour elle que d'emmener avec elle son petit Diego, qui a presque vu le jour à l'écran, sur les plateaux télé. Il y a quelques jours, la candidate était invitée sur le plateau de l'émission portugaise Você na TV. Fanny a vite été rejointe par son fils comme en témoigne une belle photo publiée sur son compte Instagram. "Mon compagnon, toujours à mes côtés", écrit-elle. Preuve de cet amour inconditionnel et d'une belle complicité entre Fanny et son adorable Diego.