Fashion Week : Anouchka Delon et Cristina Cordula se joignent à la fête !

Cristina Cordula n'a pas – encore – partagé ses coups de coeur, mais elle n'en était pas moins épatée ! La célèbre relookeuse brésilienne de 52 ans et présentatrice des émissions Nouveau Look, Reines du Shopping, Cousu main (diffusées sur M6) et Magnifique (sur Teva) portait un ensemble veste et pantalon noir orné de motifs floraux. Elle a découvert, depuis le front row et au fil des passages des mannequins, la nouvelle ligne du couturier Giambattista Valli.

Tatiana Casiraghi (épouse d'Andrea Casiraghi et belle-fille de la princesse Caroline de Hanovre), Diane von Furstenberg et sa petite-fille Talita, Georgina Brandolini d'Adda et sa fille Bianca, Eva Cavalli (épouse du créateur Roberto Cavalli) et le PDG de Grisogono Fawaz Gruosi ont également assisté au défilé Giambattista Valli.

La Paris Fashion Week s'achèvera le mercredi 25 janvier.