Fashion Week : Bella Hadid, radieuse, enchaîne les défilés

Sublime pour son unique passage individuel et le final, Bella portait une robe noire digne des plus prestigieuses soirées mondaines !

La veille, la petite soeur de Gigi Hadid et grande soeur d'Anwar Hadid (avec qui elle a défilé pour Zadig & Voltaire et partage l'affiche de la nouvelle campagne publicitaire de la marque française) s'est présentée au public du défilé Zadig & Voltaire, vêtue du Look 1 de la collection pensée par Cecilia Bonstrom.

Un col roulé bleu, un pull noir, un pantalon en cuir et des sandales cloutées composaient sa tenue.

La Fashion Week de New York prendra fin ce jeudi 16 février. La nouvelle égérie de Tag Heuer poursuivra son marathon mode à Londres, Milan et enfin Paris.