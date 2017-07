Fashion Week : Brie Larson et Kirsten Dunst, lumineuses pour la haute couture

Paris se dispute avec les villes de Londres, Milan et New York le titre de capitale de la planète Mode ! Elle l'arrache à l'occasion d'une nouvelle Fashion Week, consacrée aux collections haute couture. Brie Larson et Kirsten Dunst en ont donné le coup d'envoi ce week-end, à l'occasion du défilé Rodarte.

Rodarte était l'une des cinq enseignes conviées par la Chambre syndicale de la haute couture à participer à la Fashion Week haute couture. Son défilé a eu lieu ce dimanche après-midi (2 juillet), premier jour de cette nouvelle semaine de la mode, dans les jardins de la maternité de Port-Royal, situés au 123 du boulevard du même nom, dans le 5e arrondissement. Plusieurs personnalités s'y sont rendues pour découvrir la collection prêt-à-porter printemps-été 2018 conçue par les soeurs Kate et Laura Mulleavy.

Toutes deux vêtues de robes Rodarte (collection printemps-été 2017), Brie Larson (accompagnée de son fiancé Alex Greenwald) et Kirsten Dunst ont sorti le grand jeu pour l'un des événements les plus attendus de la semaine. Comme elles, l'actrice (et fille de Diana Ross) Tracee Ellis Ross a observé, depuis le premier rang, le passage des mannequins.