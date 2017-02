Fashion Week : Carla Bruni, chic en noir pour honorer Carla Sozzani

Plusieurs personnalités ont assisté, ce lundi 27 février, à une cérémonie religieuse en son honneur ! L'événement a eu lieu dans une église de Milan, où s'achève une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections automne-hiver 2017. Carla Bruni n'aura assisté à aucun défilé de cette folle semaine mais a tenu à se rendre en Lombardie pour honorer la mémoire de la défunte rédactrice en chef du magazine Vogue Italia.

Le mari de Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, avait remis à Carla Sozzani les insignes de la Légion d'Honneur en 2012.

Tout de noir vêtue, Carla Bruni a réalisé une arrivée puis une sortie discrète de l'église milanaise. Y ont également été aperçues les tops Eva Herzigova, Kate Moss, Naomi Campbell et Natasha Poly, la chanteuse Rita Ora, le photographe Mario Testino et les créateurs de mode Donatella Versace, Peter Dundas et Stella McCartney. La grande famille de la mode italienne pleure encore la disparition de Franca Sozzani, morte le 22 décembre des suites d'une maladie encore inconnue.

La semaine de la mode de Milan terminée, celle de Paris prend le relais. La #PFW commencera ce mardi 28 février et prendra fin le 7 mars.