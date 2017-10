Fashion Week : Charlotte Casiraghi, matinale et radieuse à l'Opéra

Cette saison encore, Stella McCartney a convié les spectateurs de son show au Palais Garnier, antre de l'Opéra national de Paris ! Les stars présentes se sont levées et préparées de bonne heure pour découvrir la nouvelle collection de la créatrice britannique. Charlotte Casiraghi, qui était de la partie, était accompagnée non pas de sa demi-soeur Alexandra de Hanovre, mais de la cofondatrice du magazine de mode System, Alexia Niedzielski.

Les chanteuses Kylie Minogue, Ellie Goulding, Christine and the Queens (de son vrai nom Héloïse Letissier) et celles du groupe HAIM, les acteurs Salma Hayek – venue au bras son mari François-Henri Pinault –, Ludivine Sagnier, Clémence Poésy et Jerry Seinfeld, ainsi que le top model Natalia Vodianova étaient également présents au défilé Stella McCartney. Même en l'absence de son père, le "Beatle" Paul McCartney, la styliste britannique reste bien entourée !

À l'issue du défilé, Stella a fait venir ses amis stars en coulisses, où elle a reçu leurs félicitations et posé pour quelques photos.

La Paris Fashion Week s'achève ce mardi 3 octobre. Les défilés Chanel, Miu Miu et Louis Vuitton rythmeront la neuvième et dernière journée de cette folle semaine.