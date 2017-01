Fashion Week : Christine and the Queens, Charlotte Le Bon, AMI fidèles

Son show terminé, Alexandre Mattiussi a remercié dans une publication Instagram son équipe et ses proches. Parmi eux figurait la chanteuse Héloïse Letissier, présente au premier rang du défilé AMI. L'événement s'est déroulé samedi 21 janvier au soir à la Cité de la mode et du design, dans le 13e arrondissement. Christine & the Queens avait pour voisins de front row les acteurs Jérémie Elkaïm, Nadine Demoustier et l'héroïne d'Iris (sorti en novembre dernier), bientôt à l'affiche des films The Promise et Anthropoid (en salles en France le 1er août 2017) Charlotte Le Bon.

Alexandra Golovanoff, Axelle Lafont, le mannequin Caroline de Maigret, Hiba Abouk, Simon Buret (du duo AaRON), Stéphane Bak et Vincent Dedienne étaient également de la partie.

La Paris Fashion Week masculine a pris fin dimanche soir et fait place au bal de la Haute Couture. Les maisons Schiaparelli et Christian Dior ont lancé les hostilités !