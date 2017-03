Fashion Week : Des mannequins maltraités lors des castings

"J'ai été très troublé d'entendre plusieurs filles dire que Madia et Ramy avaient fait patienter 150 filles dans un escalier. Ils leur ont dit qu'elles devraient attendre trois heures pour passer et qu'elles ne devaient pas partir. Comme ils en ont l'habitude, ils ont fermé la porte, sont allés déjeuner et ont éteint les lumières de l'escalier, laissant les filles avec les lumières de leurs téléphones pour s'éclairer. En plus d'être sadique et cruel, c'était dangereux et ça a laissé plus d'une fille à qui j'ai parlé traumatisées", écrit James Scully sur Instagram. Dans cette même publication, il indique que Maida Gregori Boina et Rami Fernandes s'occupent également des castings d'Elie Saab et Hermès. D'autres agents de mannequins lui auraient confié que Lanvin donnait pour consigne de ne pas accepter de mannequins de couleur. Enfin, une autre maison – dont James Scully tait le nom – tenterait de faire venir des mannequins de 15 ans de l'étranger.

L'Américain aggrave le cas de ses confrères dans un email adressé à The Business of Fashion. Il y ajoute : "Ce que Maida et Rami ont fait, ils le font depuis longtemps. Ils sont le roi et la reine des mauvais traitements. J'ai entendu des histoires de plusieurs filles qu'ils ont fait patienter longtemps, sans nourriture ni boisson, disant qu'ils commandaient une pizza pour eux-mêmes et que Maida sortait et se mettait à leur hurler dessus et à les traiter de truies."

Sans attendre, Balenciaga a immédiatement annoncé la fin de sa collaboration avec Maida Gregori Boina et Rami Fernandes. La première s'est elle aussi exprimée. Dans un email également adressé à BoF, la directrice de casting nie les accusations formulées par James Scully. "Il est important d'arrêter la propagation de rumeurs et de tirer les choses au clair. Concernant ces accusations, les mannequins n'ont pas attendu trois heures dans le noir, même pas une heure. Nous avons déjeuné sur le lieu du casting et n'avons en aucun cas enfermé les modèles dans l'escalier et éteint les lumières. Ce serait tout à fait inhumain", écrit-elle.

Balenciaga appartient au groupe Kering, présidé par François-Henri Pinault.

La marque et son directeur artistique, Demna Gvasalia, présenteront leur collection prêt-à-porter automne-hiver 2017 ce dimanche 5 mars.