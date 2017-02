Fashion Week : Diane Kruger, modeuse irrésistible à New York

Assister à la Berlinale, aux 59e Grammy Awards ou aux défilés de la New York Fashion Week ? Un choix difficile s'impose à nos chères célébrités ! Diane Kruger a décidé de poser ses valises dans la Big Apple et de découvrir les nouvelles collections de vêtements de ses amis créateurs.

Une tâche accomplie en compagnie du top model Adriana Lima et de l'actrice Priyanka Chopra...

Après la Fashion Week Haute Couture de Paris, Diane Kruger retrouve la ferveur d'une autre semaine de la mode ! L'actrice de 40 ans brave la neige au grand bonheur des photographes et chasseurs de street style postés à l'entrée des défilés. Dimanche 12 février, Diane s'est rendue à celui de Prabal Gurung. Elle avait pour voisines de premier rang les actrices Priyanka Chopra et Sarah Jessica Parker.

Quelques jours plus tôt, SJP a assisté au défilé le plus attendu de la fashion week new-yorkaise ! L'ex-héroïne de Sex and the City comptait parmi les chanceux spectateurs du show Calvin Klein, le premier pour le nouveau directeur artistique de la marque américaine, le Belge Raf Simons.

Comme Sarah Jessica Parker, Diane Kruger a été vue à un autre défilé. La future actrice de Tout nous sépare (réalisé par Thierry Klifa, avec Catherine Deneuve et Nicolas Duvauchelle) a répondu favorablement à l'invitation de Jason Wu. Les top models Adriana Lima, Constance Jablonski, Liu Wen et Emilu Ratajkowski étaient également de la partie.

La Fashion Week de New York prendra fin le jeudi 16 février. Le mois de la mode se prolongera à Londres, Milan et enfin Paris.