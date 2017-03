Fashion Week : Ilona Smet et Pauline Ducruet, it-girls irrésistibles !

C'est à l'hôtel Le Marois, situé avenue Franklin-Roosevelt dans le 8e arrondissement de Paris, que le créateur Bill Gaytten a dévoilé la collection prêt-à-porter automne-hiver 2017 de John Galliano ! L'événement a eu lieu ce dimanche 5 mars à 18h, juste après le défilé Masha Ma au Palais de Tokyo, auquel Pauline Ducruet a également assisté.

En se rendant sur place, Pauline a donc marqué une nouvelle étape dans son marathon mode entamé la veille (samedi 4 mars) à l'occasion du défilé Mugler. Chez John Galliano, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet a croisé une autre it-girl en la personne d'Ilona Smet. Elle non plus n'en était pas à son premier show de la semaine : le mannequin de 21 ans (fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday) comptait parmi les invités du défilé et de l'after show Balmain, jeudi 2 mars.