Fashion Week : Iman Pérez et Pauline Ducruet font sensation chez Dundas

Une nouvelle Fashion Week fait trembler Paris ! Elle est cette fois consacrée aux collections Haute Couture et suscitent l'intérêt de nombreuses célébrités. Pauline Ducruet et Iman Pérez en ont rejoint la liste lundi soir, en assistant au défilé Dundas.

C'est au musée Bourdelle, dans le 15e arrondissement de Paris, que Peter Dundas a dévoilé sa nouvelle collection baptisée "D5". Plusieurs personnalités étaient venues soutenir le créateur norvégien et ancien directeur artistique des maisons Emilio Pucci et Roberto Cavalli, dont Pauline Ducruet. La fille de la princesse Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet a ainsi poursuivi son marathon mode, entamé lundi à la mi-journée au premier rang des défilés Iris Van Herpen, Christian Dior et Giambattista Valli.