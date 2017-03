Fashion Week : Jean-Roch et son épouse Anaïs goûtent à la folie

Comme New York, Londres et Milan avant elle, Paris a vibré au rythme de sa Fashion Week ! Cette folle semaine consacrée aux nouvelles collections prêt-à-porter s'est achevée ce mardi 7 mars. Anouchka Delon et Jean-Roch, accompagné de son épouse Anaïs Monory, en ont profité une dernière fois en assistant au défilé Moncler Gamme Rouge...

La mode féminine intéresse également la gent masculine ! Jean-Roch l'a prouvé en se rendant mardi en tout début d'après-midi au Grand Palais, lieu du défilé Moncler Gamme Rouge. Le créateur italien et directeur artistique de la ligne prêt-à-porter de Moncler y a dévoilé sa collection pour les saisons automne-hiver 2017-2018. Jean-Roch, accompagné de son épouse, Anaïs Monory, comptait parmi les spectateurs de l'événement.

Comme le propriétaire du VIP Room et heureux oncle de la petite Pia Pedri (fille d'Audrey Chaveau et Dominique Pedri), la fille comédienne d'Alain Delon Anouchka Delon, Carine Roitfeld et Olivia Palermo se sont rendues au Grand Palais. Elles y ont découvert une décoration de forêt en plein automne et observé avec attention les passages successifs des mannequins.