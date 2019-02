Fashion Week : Jennifer Lawrence et Cara Delevingne, irrésistibles chez Dior

Tout près d'elles, Cara Delevingne découvrait elle aussi la collection prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 de Christian Dior. L'ambassadrice beauté de Dior a attiré l'attention des photographes et des amoureux de street style grâce à son look entièrement rose et naturellement signé Dior. Cara était assise à côté du président-directeur général de Christian Dior Couture, Pietro Beccari, et de l'ex-épouse de Mick Jagger, Bianca Jagger.

Eva Herzigova et Natalia Vodianova, venue avec son compagnon Antoine Arnault et sa petite soeur Kristina Kusakina complétaient la liste d'invités.

La Fashion Week de Paris s'achèvera le mardi 5 février.