Fashion Week : Julianne Moore et Elizabeth Banks, sublimes pour le coup d'envoi

Les mannequins Hailey Baldwin et Rosie Huntington-Whiteley, le chanteur Zayn Malik, le petit frère de sa petite amie Gigi Hadid, Anwar et sa chérie Nicola Peltz étaient également assis front row au défilé Tom Ford.

Le top model Doutzen Kroes, la fille de Sylvester Stallone, Sistine, le fils de Diddy, Christian Combs et la Française Julia Restoin-Roitfeld complétaient la liste d'invités de l'événement. Tous ont admiré les apparitions successives des mannequins castés pour y participer. La fille de Cindy Crawford, Kaia (16 ans), faisait partie des heureuses élues.

Quelques jours avant ce défilé prêt-à-porter, Tom Ford prenait part à la Fashion Week masculine de New York. Le créateur de mode et réalisateur a là encore, reçu plusieurs personnalités, dont les chanteuses Ciara (accompagnée de son mari Russell Wilson) et Halsey, les rappeurs Pusha-T et 21 Savage, ainsi que le mannequin et fils de Snoop Dogg, Cordell Broadus.