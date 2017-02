Fashion Week : Julianne Moore et Naomie Harris acclament Raf Simons

C'est à son siège, au 205 West 39th Street, que la marque Calvin Klein et son créateur en chef ont donné rendez-vous à leurs invités. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, dont les actrices Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Kate Bosworth, Naomie Harris (actuellement à l'affiche du film Moonlight) et Sarah Jessica Parker. La réalisatrice Sofia Coppola était également présente.

Le rappeur A$AP Rocky, la Britannique Alexa Chung, Brooke Shields, Carine Roitfeld et les top models Abbey Lee Kershaw, Karlie Kloss et Lauren Hutton complétaient la prestigieuse liste de convives du défilé Calvin Klein. Les spectateurs ont eu la chance de découvrir les collections femme et homme automne-hiver 2017 de l'enseigne, pensées par son nouveau D.A. Quelques jours plus tôt, le créateur belge présentait la garde-robe masculine de sa marque, Raf Simons, toujours dans la Grosse Pomme.

La New York Fashion Week a commencé jeudi 9 février et s'achèvera le 16. D'autres défilés très attendus auront lieu ce week-end et les jours suivants. YEEZY Season 5 par Kanye West, Michael Kors, Ralph Lauren, Victoria Beckham... le bal des stars se poursuit !