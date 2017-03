Fashion Week : Julie Gayet, ultrastylée, se mesure à de redoutables expertes

Comme New York, Londres et Milan avant elle, Paris aura hérité, le temps de sa Fashion Week, du titre de capitale de la mode ! Cette folle semaine de défilés et de soirées prend fin ce mardi 7 mars. Julie Gayet en a redécouvert la ferveur lundi après-midi, grâce à la maison Hermès.

C'est au Palais de Chaillot, dans le 16 arrondissement de Paris, qu'avait rendez-vous Julie Gayet. Hermès et sa directrice artistique, la créatrice française Nadège Vanhee-Cybulski, y ont dévoilé leur collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2017-2018. L'actrice et productrice de 44 ans (son prochain film, Grave, sera en salles le mercredi 15 mars) a eu la chance de la découvrir pour le plus grand bonheur des chasseurs de street style. Sa tenue composée d'un manteau Hermès (pré-collection Hermès, automne 2017) accessoirisé d'un petit ruban jaune, d'un top gris, d'un pantalon vert évasé et de souliers noirs a fait sensation.

L'actrice Melissa George, la présentatrice télé Alexandra Golovanoff, Anna Wintour et Anna Dello Russo se sont elles aussi rendues place du Trocadéro sur invitation de Hermès. Toutes sont tombées sous le charme du nouveau dressing de l'enseigne, élégant et coloré, pensé par Nadège Vanhee-Cybulski.