Fashion Week : Juliette Besson et Clémence Rochefort, "filles de" attentives

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris la Fashion Week ! Cette semaine de quatre jours était consacrée aux collections couture et Haute Couture pour les saisons automne-hiver 2017-2018. Juliette Besson et Clémence Rochefort en ont retrouvé la frénésie en découvrant celle de Dany Atrache...

L'industrie de la mode est éprise des enfants de stars. La tendance s'est confirmée au cours de ce mois de fashion weeks homme et Haute Couture, et notamment lors du défilé Dany Atrache. Le créateur a dévoilé son dressing couture mardi 4 juillet à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Juliette Besson et Clémence Rochefort, filles respectives du réalisateur Luc Besson et de l'acteur Jean Rochefort, étaient deux des invités de marque de l'événement.

Assises côte à côte, Juliette et Clémence (30 et 25 ans) avaient pour voisines la journaliste, présentatrice télé et future Miss Météo de France 3, Alicia Fall, et l'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani. Non loin d'elles, Igor Bogdanov et sa compagne Julie Jardon, sages spectateurs, observaient eux aussi les passages successifs des mannequins du défilé Dany Atrache.

Le show a été conclu par l'apparition d'un modèle habillé en robe de mariée.