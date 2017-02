Fashion Week : Katy Perry dévoile son nouveau look au défilé Marc Jacobs

C'est devant la Park Avenue Armory, dans le quartier de l'Upper East Side à New York, que Marc Jacobs a dévoilé sa collection automne-hiver 2017. Katy Perry a assisté à ce défilé en plein air et provoqué un sursaut d'excitation à son arrivée. La jolie blonde peroxydée de 32 ans et interprète de la chanson Chained to the Rythm a été rejointe par la rappeuse Lil' Kim, les actrices Amandla Stenberg (Hunger Games) et Ashley Benson, et les mannequins Lottie Moss et Selah Marley.

Comme à tous les défilés de mode, les véritables stars étaient sur le "podium", le trottoir du 643 Park Avenue ! Kendall Jenner et ses collègues ont fait honneur à la nouvelle garde-robe de Marc Jacobs et donné aux spectateurs l'occasion d'en observer les pièces avec attention, en posant en groupe une fois le show terminé.

Les mannequins ont également profité du final pour s'emparer de leurs smartphones et filmer quelques moments de l'événement.