Fashion Week : Kendall Jenner, Bella Hadid et Victoria Beckham s'affrontent

Dimanche 4 février, Kourtney Kardashian a été surprise en famille à New York. La star de télé-réalité de 38 ans portait une veste et des bottines Balenciaga, un col roulé noir et un pantalon à carreaux R13.

Jeudi 8 février, Hailey Baldwin a accompagné Kendall Jenner à la présentation de la collection adidas Originals by Danielle Cathari. Tout de rouge vêtue pour l'occasion, la nièce d'Alec Baldwin (21 ans) avait parachevé son look du jour avec des bottines ALAÏA.

Nous achevons ce Look de la semaine spécial #NYFW avec la nouvelle maman Rosie Huntington-Whiteley, photographiée en Saint Laurent et Gucci le jeudi 8 février. La fiancée de Jason Statham a assisté, quelques heures plus tard, au défilé Tom Ford.

Quelle(s) célébrité(s) vous inspire(nt) le plus ?