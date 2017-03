Fashion Week : Kendall Jenner, top model en plein marathon !

Après New York, Londres et Milan, Kendall Jenner a posé ses valises à Paris ! Elle en redécouvre la ferveur en enchaînant les événements de la Fashion Week. Essayages, visite de showroom, défilé, soirées : récit d'une nouvelle journée marathon...

Cette journée du jeudi 2 mars a commencé dans la matinée, avec un passage chez Louis Vuitton ! Kendall y a choisi sa tenue à porter pour son passage au QG du groupe LVMH, parent de Louis Vuitton, abritant le showroom des 21 prétendants au LVMH Prize 2017. La belle fait partie du panel d'experts qui choisiront les finalistes du concours.

Le top model de 21 ans a rencontré ces créateurs au cours d'un cocktail en début de soirée, quelques heures après un déjeuner au restaurant L'Avenue et sa participation au défilé Balmain. Toute de Louis Vuitton vêtue (look de la collection printemps-été 2017 de la maison française), Kendall a découvert les collections présentées par les demi-finalistes du LVMH Prize. Elle a ensuite effectué un nouveau stop à l'hôtel George-V, s'est changée pour se rendre au Palais de Tokyo, antre du défilé Off-White™.

Entièrement habillée en rouge (une tenue Off-White™, collection printemps-été 2017), la grande soeur de Kylie Jenner et potentielle petite amie du rappeur A$AP Rocky a observé depuis le premier rang et à côté de la redoutable Anna Wintour les mannequins du défilé. Des modèles dont faisait partie son amie Bella Hadid, elle aussi en total look Off-White™ à son arrivée, en compagnie de son amie Jesse Jo Stark.