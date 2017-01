Fashion Week : Kylie Minogue et Virginie Efira fêtent la Haute Couture

C'est à 10 et 11h que Schiaparelli et son directeur artistique, le styliste Bertrand Guyon, ont présenté leur nouvelle garde-robe estivale ! L'événement s'est déroulé au 21 place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris, adresse de la boutique Schiaparelli. Kylie Minogue s'y est rendue, naturellement vêtue d'une robe Schiaparelli (collection prêt-à-porter automne-hiver 2016), elle était assise à côté d'Olga Kurylenko.

Comme l'icône pop australienne de 48 ans, Virginie Efira a fait le déplacement. Angélique en tailleur et chemisier blancs, l'actrice de 39 ans et héroïne du film Un homme à la hauteur (sorti en mai dernier) avait pour voisines directes la comédienne Melissa George - au coeur d'une sombre affaire avec son ex-compagnon... - et Thandie Newton.

L'actrice britannique Daisy Bevan, Inès de la Fressange accompagnée de Bruno Frisoni (directeur créatif de Roger Vivier), la nièce de la défunte princesse Diana, Lady Kitty Spencer, Miroslava Duma et Olivia Palermo ont eux aussi assisté au défilé Schiaparelli. Farida Khelfa était bien évidemment de la partie.

Un show et une collection haute en couleur pour lancer les hostilités de la Haute Couture ! La mini-semaine prendra fin le mercredi 25 janvier.