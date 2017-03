Fashion Week : La chérie de Vincent Cassel, Tina Kunakey, au top à Paris

La Fashion Week ne se limite pas aux défilés au programme ! Elle continue le soir, lors de fêtes ultraprisées auxquelles assistent nos célébrités préférées. Les ravissantes Valentina Sampaio et Tina Kunakey - sans Vincent Cassel ! - en ont goûté la ferveur hier en rejoignant le "YSL Beauty Club"...

Ce mercredi 1er mars, lendemain du défilé Saint Laurent, Yves Saint Laurent Beauté assurait le spectacle à son tour. La marque de cosmétiques du groupe L'Oréal a convié de nombreuses personnalités au Jardin des Tuileries pour une soirée mémorable. Parmi ces invités figurait la Brésilienne transgenre Valentina Sampaio. Toute de noir vêtue, la jolie covergirl du magazine Vogue Paris y a rejoint l'actrice et ambassadrice de YSL Beauty US (cellule américaine d'Yves Saint Laurent Beauté) Zoë Kravitz, présente la veille au défilé Saint Laurent et toujours accompagnée de son chéri, Karl Glusman.

Tina Kunakey était elle aussi de la partie ! La jeune femme de 19 ans et compagne de l'acteur Vincent Cassel s'est rendue au Jardin des Tuileries au bras du mannequin Willy Cartier. Les actrices Bérengère Krief, Karidja Touré et Lola Le Lann, les top models Anja Rubik et Edie Campbell, et la danseuse de l'Opéra de Paris Juliette Gernez complétaient la prestigieuse liste d'invités du YSL Beauty Club.

Côté messieurs, le club comptait parmi ses adhérents d'un soir les musiciens d'AaRON Simon Buret et Olivier Coursier, le rappeur et star de la dernière campagne publicitaire de Saint Laurent Travi$ Scott, le danseur Larry Bourgeois et Joeystarr !