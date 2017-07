Fashion Week : La nièce de Lady Diana, Eleanor, radieuse à Paris

Paris vibre au rythme de sa Fashion Week ! Cette semaine encore, les défilés consacrés aux collections haute couture automne-hiver 2017-18 s'enchaînent. La nièce de la princesse Diana, Lady Kitty Spencer, a découvert celle de Schiaparelli...

Lady Kitty Eleanor Spencer est une modeuse matinale ! La jeune femme de 26 ans l'a prouvé ce lundi 3 juillet en se rendant place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris, sur invitation de Schiaparelli. La maison de haute couture parisienne et son directeur artistique, le Français Bertrand Guyon, y ont présenté leur collection pour les saisons automne-hiver 2017-2018. Premier rendez-vous du Jour 2 de cette Fashion Week de quatre jours.

Comme la fille de Charles Spencer, 9e comte Spencer (le petit frère de la défunte Lady Diana), et de l'ancien mannequin Victoria Aitken (née Lockwood), la chanteuse Pixie Lott et son fiancé Oliver Chesire ont assisté au défilé Schiaparelli. Inès de la Fressange, les actrices Hiba Abouk, Melissa George, Rossy de Palma (accompagnée de sa fille Luna) et Tracee Ellis Ross, et les mannequins Caroline Vreeland et Olivia Palermo comptaient également parmi les chanceux invités.