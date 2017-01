Fashion Week : Léa Drucker et Alysson Paradis craquent pour d'adorables tops !

Bonpoint s'invite dans le calendrier de la Haute Couture ! Contrairement aux maisons Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani et Jean Paul Gaultier - et conformément aux marques de la semaine de la mode masculine -, Bonpoint a présenté sa collection pour les saisons automne et hiver 2017. L'événement a eu lieu ce mercredi 25 janvier à la Galerie de Minéralogie et de Géologie, dans le 5e arrondissement. Comme pour les autres défilés de cette Fashion Week, de nombreuses personnalités s'y sont rendues.

Parmi elles, Léa Drucker ! L'actrice de 45 ans et nièce du présentateur télé Michel Drucker a naturellement craqué pour les enfants mannequins du défilé Bonpoint. Sentiment partagé par Alysson Paradis, accompagnée de son chéri, l'acteur Guillaume Gouix, comme lors du show Chanel. Anaïs Demoustier, Audrey Marnay, Barbara Schulz, Élodie Navarre, l'auteur Jean-Christophe Grangé, Julia Livage (Télématin, France 2), Ludivine Sagnier, Marie-Ange Casta et Vanessa Demouy ont également applaudi ces graines de top models.

Habituée des podiums, Alessandra Ambrosio s'est cette fois contentée du rôle de spectatrice : assise au premier rang à côté de son fiancé Jamie Mazur, la bombe brésilienne de 35 ans et mariée Haute Couture du défilé Ralph & Russo n'a pu s'empêcher d'immortaliser les passages des futures icônes castées par Bonpoint. Son amie Coco Rocha n'avait, quant à elle, d'yeux que pour sa fille Ioni James Conrad (bientôt 2 ans), irrésistible dans une tenue de la marque pour enfants.