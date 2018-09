Fashion Week : Lindsay Lohan et son petit frère, charmants devant Salma Hayek

Après New York, Londres et Milan, les yeux de la planète Mode se posent sur Paris ! La Ville lumière accueille une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2019. Lindsay Lohan, Salma Hayek et Nicole Richie ont découvert celle de Saint Laurent.

Cette saison encore, Saint Laurent a choisi la tour Eiffel pour dévoiler sa nouvelle garde-robe. Mardi soir (25 septembre), la prestigieuse enseigne française et son directeur artistique, Anthony Vaccarello, ont convié de nombreuses célébrités. Parmi elles figuraient Lindsay Lohan et son petit frère, le mannequin Dakota Lohan.

Tout de noir vêtus, Lindsay et Dakota ont électrisé les photographes à leur arrivée et interrompu François-Henri Pinault, tentant de prendre une photo souvenir de son épouse, l'actrice Salma Hayek. Comme eux, l'ex-star de télé-réalité devenue créatrice de mode Nicole Richie, l'acteur Matt Dillon, Alison Brie et son mari Dave Franco (le petit frère de James Franco) se sont rendus dans les jardins du Trocadéro, dans le 16e arrondissement et ont assisté au défilé Saint Laurent.

L'événement était diffusé en direct sur Facebook.