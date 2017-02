Fashion Week : Lottie Moss et Sistine Stallone, mannequins applaudis à Londres

Ce dimanche 19 février après-midi, Topshop Unique a présenté son nouveau dressing ! La ligne runway de Topshop a investi la galerie d'art Tate Modern où elle a convié de nombreuses personnalités. Parmi elles figuraient les mannequins Sofia Richie (fille de Lionel Richie et petite soeur de Nicole Richie), Maryna Linchuk et Olivia Palermo, le top model Erin O'Connor, le créateur de mode Henry Holland et les chanteuses Justine Skye et Ella Eyre.

Les stars étaient également sur le podium du défilé Topshop Unique ! Lottie Moss, Sistine Stallone – qui participait à son premier défilé londonien –, Stella Maxwell et Lily Donaldson composaient le cast de mannequins de l'événement. Leurs passages successifs ont été suivis avec attention par les chanceux spectateurs du show, auteurs d'une ovation pour le final.

La Fashion Week de Londres a commencé le jeudi 16 février et s'achèvera le mardi 21. Le marathon mode continuera à Milan et enfin Paris, du 28 février 7 mars.