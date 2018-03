Fashion Week : Lou Doillon, matinale et pas frileuse pour Chloé

À la Maison de la Radio, Lou Doillon a croisé Isabelle Huppert. L'actrice de 64 ans et future héroïne du film Eva (en salles mercredi 7 mars), vue la veille au défilé Christian Dior, portait également un look de la pré-collection automne 2018 de Chloé, dévoilée début janvier. Elle avait pour voisine de premier rang la craquante Mia Goth, elle aussi vêtue en Chloé pré-collection automne 2018 et prochainement à l'affiche du film Le Secret des Marrowbone.

Les créatrices Alexa Chung et Gaia Repossi, le top model Malgosia Bela, l'ex-ministre de la Culture Audrey Azoulay et le footballeur japonais retraité Hidetoshi Nakata étaient eux aussi présents au défilé Chloé.

Tous ont été charmés par la nouvelle collection Chloé pensée par la nouvelle directrice artistique de la Maison, Natacha Ramsay-Lévi, et portée par les mannequins castés pour l'événement. La fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, en faisait partie. L'ado de 16 ans a ainsi donné le coup d'envoi de sa Fashion Week parisienne, suite et fin d'une course démarrée à New York et poursuivie à Milan.