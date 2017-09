Fashion Week : Louise Bourgoin et Emily Ratajkowski, stylées en transparence

Respectivement habillées en Nina Ricci – deux looks sexy de la collection automne-hiver 2017 –, l'héroïne du film L'un dans l'autre (sorti le 20 septembre) et Emily Ratajkowski ont apprécié la mise en scène proposée par la maison et son créateur. Sentiment partagé par l'actrice Géraldine Nakache, sa voisine frontrow Mademoiselle Agnès et enfin Olivia Palermo.

La Fashion Week de Paris, édition prêt-à-porter printemps-été 2018, a commencé lundi soir et prendra fin le mardi 3 octobre.