Fashion Week : Majda Sakho, Alicia Keys et Nicki Minaj, épatées par Rick Owens

C'est au Palais de Tokyo que Rick Owens a dévoilé sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2017. Le show du créateur éponyme était programmé en toute fin d'après-midi (18h) entre les défilés Alexis Mabille et Isabel Marant. Majda Sakho, l'une des invités de marque, a été accueillie par la compagne et muse de Rick Owens, l'unique Michèle Lamy.

Mamadou Sakho, resté à Londres où il s'entraîne avec son nouveau club, le Crystal Palace FC, a raté une démonstration mémorable ! Contrairement à Majda, chanceuse spectatrice au même titre qu'Alicia Keys et Nicki Minaj. Voisines de premier rang, les amies superstars de 36 et 34 ans ont électrisé le Palais de Tokyo et adhéré à la vision unique de Rick Owens.