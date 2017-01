Fashion Week : Marc-Olivier Fogiel défile pour agnès b.

Les hommes étaient à l'honneur de cette première partie de Fashion Week parisienne ! agnès b. leur a confectionné une collection hiver 2017 mariant élégance classique et modernité streetwear. Marc-Olivier Fogiel en était le mannequin star, observé par les spectateurs Reda Kateb et Natacha Régnier...

C'est au siège, situé rue Dieu dans le 10e arrondissement de Paris, qu'agnès b. a convié mannequins et invités à son défilé masculin. Parmi les modèles figurait donc le présentateur télé Marc-Olivier Fogiel. L'animateur de l'émission Le Divan (diffusée sur France 3, où il a d'ailleurs reçu la créatrice en mars 2016) était vêtu d'un blazer bleu marine, d'une chemise blanche accessoirisée d'une cravate rayée, d'un jean brut et de chaussures vernies pour son unique passage sur le podium. Ses deux confrères du jour, Patrick Pelloux et Vincent Dedienne, respectivement en smoking noir et en tenue de ville plus décontractée, ont paradé devant amis, convives et photographes.