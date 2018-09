Fashion Week : Marina Hands et Coeur de Pirate, sages et attentives

Cette semaine, la ville de Paris vibre pour sa Fashion Week ! De nouveaux défilés ont eu lieu ce week-end. Marina Hands et Coeur de Pirate ont assisté à celui d'Elie Saab.

C'est au Grand Palais, avenue du Général Eisenhower dans le 8e arrondissement, qu'Elie Saab a dévoilé sa nouvelle collection prêt-à-porter (saisons printemps-été 2019). Le couturier y a reçu plusieurs célébrités, dont Marina Hands. L'actrice de 41 ans, actuellement à l'affiche du film Guy (sorti le 29 août), a ainsi réalisé samedi après-midi sa première sortie mode de la semaine.

Assise au premier rang à côté de la chanteuse Coeur de Pirate, Marina Hands a observé avec attention les passages des mannequins. Comme elle, les influenceuses et mannequins Caroline Receveur (récemment vue aux défilés Etam Lingerie, Isabel Marant et Balmain) et Olivia Palermo, les actrices Paz Vega et Roxane Mesquida, la DJ et fille du musicien Keith Richards, Alexandra Richards, ainsi que les top models Toni Garrn et Lais Ribeiro ont répondu favorablement à l'invitation d'Elie Saab et chaleureusement applaudi son défilé.