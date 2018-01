Fashion Week : Marion Cotillard et Isabelle Huppert, radieuses au jardin Chanel

Cette saison encore, Chanel et Karl Lagerfeld ont investi le Grand Palais, avenue du Général Eisenhower dans le 8e arrondissement. Les chanceux invités du défilé y ont découvert un jardin foisonnant, décor sublimé par les modèles castés pour participer au show. Marion Cotillard, qui avait fait le déplacement, avait pour voisine de premier rang une autre comédienne, l'héroïne de la série Baron Noir (Canal+) Anna Mouglalis.

Comme Marion Cotillard, Isabelle Huppert a bravé le crachin pour se rendre au Grand Palais. La star du film Eva (en salles le 21 février) y a retrouvé sa partenaire à l'écran Julia Roy, elle était assise au côté de la réalisatrice Sofia Coppola et d'Astrid Bergès-Frisbey. Dolorès Doll, Ana Girardot, Clotilde Hesme, Karidja Touré et Claire Tran, enceinte, ont elles aussi, répondu favorablement à l'invitation Chanel.

Sébastien Tellier et son épouse Amandine, Inès de la Fressange et Audrey Marnay complétaient le premier rang cinq étoiles du défilé Chanel. Près de deux mois après le show de Hambourg, l'enseigne du 31, rue Cambon a reconquis Paris, théâtre d'un défilé de looks et de stars.

Ce défilé ne prendra fin que le jeudi 25 janvier, et reprendra fin février, avec le début d'une nouvelle Fashion Week consacrée au prêt-à-porter.