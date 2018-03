Fashion Week : Mélanie Laurent, craquante pour la fin de la semaine

Comme Stella McCartney au Palais Garnier ou Chanel avec le Grand Palais, Miu Miu possède son spot parisien ! Mardi après-midi, la marque italienne a investi le Palais d'Iéna, siège du Conseil Économique Social et Environnemental. La star du Retour du héros s'y est rendue, habillée de la couleur de la saison.

Son look composé d'un manteau rouge en laine, porté avec une chemise en soie blanche et un jogging à bandes (le tout naturellement signé Miu Miu), a fait sensation auprès des photographes présents.

Mélanie Thierry a également suscité leur enthousiasme ! Après Stella McCartney, l'actrice de 36 ans et héroïne de La Douleur (nommée pour le César du Meilleur second rôle féminin) a réalisé chez Miu Miu sa seconde sortie Fashion Week de la semaine. La fille d'Emmanuelle Seigner et Roman Polanski, Morgane, Audrey Marnay et Aymeline Valade y ont elles aussi poursuivi leur marathon mode parisien.

Gwendoline Christie, Stacy Martin, Carine Roitfeld et Mr Robot, Rami Malek, complétaient la liste de convives du défilé Miu Miu. Elle Fanning, méconnaissable en mannequin, en était la star et a ouvert le show.

La Fashion Week terminée, Paris retrouve un semblant d'accalmie. La fièvre de la mode s'y répandra à nouveau cet été, avec les collections masculines et Haute Couture.