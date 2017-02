Fashion Week : Monica Cruz, matinale et radieuse pour Armani

Après New York et Londres, c'est à Milan qu'est revenu le titre de capitale de la modosphère ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017 s'y est déroulée entre les 22 et 27 février. Monica Cruz a attendu le dernier jour de cette folle semaine pour effectuer sa première - et pour l'instant unique - sortie mode...

Comme sa grande soeur Penélope, récemment vue au défilé Burberry à Londres, Monica Cruz regoûte à la ferveur de la Fashion Week ! Elle était, ce lundi 27 février, l'invitée de marque du défilé Giorgio Armani. Le grand couturier italien a dévoilé la nouvelle collection de sa ligne éponyme dans la matinée. L'horaire indiqué sur l'invitation (10 heures 30) n'a en rien calmé les ardeurs mode de l'ex-héroïne de la série Un, Dos, Tres, attentive aux passages des mannequins.

Confortablement assise au premier rang, Monica Cruz avait pour voisine la skieuse américaine et ex-compagne de Tiger Woods, Lindsey Vonn.

L'épouse du présentateur télé américain - et mannequin du défilé Dolce & Gabbana - Marjorie Harvey et la princesse saoudienne et rédactrice en chef du magazine Vogue Arabia Deena Aljuhani Abdulaziz étaient également de la partie. Elles aussi ont découvert le dressing automne-hiver 2017 de Giorgio Armani qui, quelques heures après son défilé, s'est rendue au Duomo pour assister à une messe en l'honneur de la défunte Franca Sozzani.

La Milan Fashion Week terminée, Paris prolonge ce mois de la mode fort en émotions ! La PFW commence ce mardi 28 février et prendra fin le 7 mars.