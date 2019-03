Fashion Week : Morgane Polanski côtoie la chérie de Brooklyn Beckham

La Fashion Week de Paris est déjà terminée ! Elle a pris fin ce mardi 5 mars 2019, journée marquée par le défilé Chanel et la présentation de la dernière collection conçue par Karl Lagerfeld. Cet après-midi, la fille de Roman Polanski, la petite amie de Brooklyn Beckham et Dakota Fanning ont découvert celle de Miu Miu.

Comme Chanel, Miu Miu ne change pas de lieu de défilé ! C'est au Palais d'Iéna, dans le 16e arrondissement, que griffe italienne et sa fondatrice Miuccia Prada ont dévoilé leur collection prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 ce mardi après-midi. Miu Miu y a invité plusieurs célébrités, dont sa fidèle muse, l'actrice Dakota Fanning (à l'affiche cet été du film Once Upon a Time avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt), Gwendoline Christie (de la série Game of Thrones) et Amandla Stenberg.

Les Françaises Morgane Polanski (fille de Roman Polanski et Emmanuelle Seigner), Julia Restoin Roitfeld et Caroline de Maigret, Olivia Palermo et les mondaines british Alexa Chung, Poppy Delevingne et Pixie Gelgof (fille de Bob Geldof) étaient également présentes. La petite amie de Brooklyn Beckham, Hana Cross, s'est mesurée à ces habituées de la Fashion Week parisienne.

Toutes ont suivi avec attention les passages des mannequins, vêtus de la nouvelle garde-robe Miu Miu.