Fashion Week : Nabilla et Thomas, couple stylé et détendu au défilé Gaultier

Cette saison encore, la Fashion Week de Paris a suscité l'intérêt de nombreuses stars ! Certaines ont attendu le dernier jour de cette folle semaine pour en retrouver la ferveur. C'est le cas de Nabilla, accompagnée de son chéri Thomas Vergara au défilé de Jean Paul Gaultier.

C'est dans son siège et atelier, au 325, rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement, que Jean Paul Gaultier a présenté la collection Haute Couture automne-hiver 2018-2019 de Gaultier Paris. Nabilla s'y est rendue et était accompagnée de Thomas Vergara. Exactement 5 ans et un jour après sa participation controversée à un défilé Jean Paul Gaultier, la star de télé-réalité s'est cette fois contentée de rôle de spectatrice.

Sublime dans un bomber à sequins et un short rouge bordeaux, Nabilla a fait sensation à son arrivée au show du couturier français, un événement qu'elle a qualifié d'"incroyable et féérique" sur Instagram.