Fashion Week : Naomi Campbell et Lily Allen, somptueuses pour Louis Vuitton

Il y a des défilés inoubliables. Non pas seulement pour les créations, toutes aussi sublimes les unes que les autres, mais aussi pour les premiers rangs quatre étoiles.

À Paris, les catwalks les plus excentriques, pointus ou immanquables comme celui de la marque Louis Vuitton ce jeudi 22 juin 2017 se succèdent sur une semaine riche en émotions. Pour découvrir les collections masculines printemps-été 2018, les people - fidèles admirateurs des marques de luxe - se sont déplacés en masse pour suivre cette semaine de la mode en front row à l'instar de Naomi Campbell, Lily Allen...

Toutes deux très proches de la maison de haute couture, le supermodel et la chanteuse du tube Smile étaient assises non loin du rappeur Tyga (ex-petit ami de Kylie Jenner) ou encore l'acteur Jeremie Laheurte, notamment connu pour son rôle dans le film La Vie d'Adèle.

Il y avait également les acteurs Will Peltz et Ben Robson, le footballeur japonais Hidetoshi Nakata, la star du football américain Victor Cruz et Delphine Arnault, directrice adjointe de la marque de luxe, fille de Bernard Arnault et également femme du grand patron Xavier Niel. Pour l'occasion, les invités avaient revêtu des pièces de la maison dessinées par le directeur artistique des studios homme, Kim Jones.

Mais qui dit fashion week, dit aussi journalistes de renom. Autrefois papesse de l'édition française du très célèbre magazine de mode Vogue mais maintenant à la tête du CR Fashion Book, Carine Roitfeld n'a certainement pas manqué ce rendez-vous des modeuses et s'est affichée au premier rang de ce grand show.

Du beau monde pour cette semaine 100% mode, 100% masculine, qui devrait enchaîner dès le dimanche 2 juillet prochain, toujours à Paris, avec les collections féminines de la haute couture.

Walid Jabri