Fashion Week : Neymar et sa chérie, couple ultrastylé pour Off-White

Comme New York, Londres et Milan, Paris vibre au rythme de sa Fashion Week ! Elle s'est poursuivie jeudi, journée rythmée par de prestigieux défilés. Neymar Jr. et sa petite amie Bruna Marquezine ont assisté à celui d'Off-White™...

C'est au Passage Saint-Pierre-Amelot, dans le 11e arrondissement, qu'Off-White™ et son fondateur Virgil Abloh ont dévoilé leur collection prêt-à-porter printemps-été 2019, baptisée Track & Field. Neymar Jr. l'a découverte, confortablement installé au premier rang au côté de sa petite amie Bruna Marquezine.

Ravissant en robe Off-White™, le mannequin de 23 ans a presque fait oublier la présence de l'actrice et top model Cara Delevingne, assise à côté d'eux.