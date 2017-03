Fashion Week : Pamela Anderson décolletée, Rita Ora sexy pour Vivienne Westwood

C'est dans le bel écrin de l'hôtel Intercontinental à Paris que la très engagée Vivienne Westwood a présenté sa collection prêt-à-porter, automne-hiver 2017-2018, ce samedi 4 mars. Pour ce cinquième jour de la Fashion Week, la célèbre créatrice britannique a dévoilé une garde-robe haute en couleurs.

Dame Westwood a misé sur un style toujours très grunge, punk et décalé, composé des tendances qu'elle adore : tartan, jacquard, carreaux et autres imprimés bariolés. Sur le podium, des mannequins hommes et femmes, le regard rehaussé d'un maquillage fluo, certains coiffés d'une couronne composée de matières recyclées, d'autres un petit chien à la main. A 76 ans, la styliste activiste et écologiste, accompagnée de son compagnon Andreas Kronthaler, maîtrise toujours aussi parfaitement l'art de l'eco-fashion.

Venu découvrir ses créations : l'artiste aux multiples talents Jean-Charles de Castelbajac, arrivé en famille. Il a été photographié avec ses fils Guillaume et Louis-Marie ainsi que la jolie Pauline de Drouas. Christian Louboutin, dont les célèbres chaussures font tourner la tête aux modeuses du monde entier, comptait aussi parmi les invités.

Enfin, côté international on retrouvait la sulfureuse Pamela Anderson, qui a récemment confirmé sa romance avec le célèbre lanceur d'alerte Julian Assange. La belle blonde avait répondu présente à l'invitation de Vivienne Westwood à l'instar de la popstar Rita Ora, vue récemment dans Fifty Shades Darker. L'actrice chinoise Angel Wang Ou était aussi de la partie, de même que le styliste Kyle De'Volle.

Coline Chavaroche