Fashion Week : Paris Jackson, égérie survoltée avec Margot Robbie

La ville de New York vibre toujours pour sa Fashion Week ! Un événement auquel Paris Jackson a pris part mardi soir, en assistant au défilé Calvin Klein. La fille du défunt roi de la pop Michael Jackson y a notamment croisé Isabelle Huppert et le top model Cindy Crawford, venue admirer sa fille Kaia...

C'est au NYSE American (anciennement appelé American Stock Exchange Building), siège de la Bourse de New York, que la Maison Calvin Klein et son directeur artistique Raf Simons ont dévoilé la collection automne-hiver 2018-2019 de CALVIN KLEIN 205W39NYC. De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont Paris Jackson. Tout de CALVIN KLEIN 205W39NYC vêtu (un look de collection printemps-été 2018), le mannequin de 19 ans a réussi sa mission d'égérie.

Les acteurs Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Ashton Sanders (Moonlight), avec qui Paris partage la vedette du clip de la chanson I Dare You du groupe The xx (un clip réalisé en collaboration avec Calvin Klein), étaient également de la partie.

Les héros de Black Panther Chadwick Boseman, Michael B. Jordan et Lupita Nyong'o, Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Margot Robbie, le rappeur A$AP Rocky et les top models Helena Christensen, Cindy Crawford, Winnie Harlow, Constance Jablonski, Karlie Kloss et Caroline Murphy complétaient la liste de prestigieux convives du défilé Calvin Klein.

Cindy Crawford, accompagnée de son mari Rande Gerber, a une nouvelle fois observé avec attention les passages de sa fille de 16 ans, le mannequin Kaia Gerber.