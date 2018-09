Fashion Week : Pauline Ducruet et Morgane Polanski, craquantes pour Dior

Pauline Ducruet n'était pas l'unique invitée de marque du défilé Dior. Comme la fille de la princesse Stéphanie de Monaco, une autre "fille de", Morgane Polanski (fille du réalisateur Roman Polanski et de l'actrice Emmanuelle Seigner), les actrices Mélanie Thierry et Camille Rowe, Lucie de la Falaise et le mannequin et auteur Loulou Robert figuraient parmi les convives.

Bernard et Hélène Arnault et leurs enfants Antoine, Delphine et Alexandre Arnault se sont joints à eux et ont assisté à ce défilé rythmé par un spectacle de danse.