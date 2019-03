Fashion Week : Penélope Cruz émue devant Claudia Schiffer et Naomi Campbell

La Fashion Week s'achève ce mardi 5 mars 2019 et aura suscité l'intérêt de nombreuses célébrités ! Nombre d'entre elles se sont montrées ce matin lors du défilé Chanel. Claudia Schiffer et Naomi Campbell ont fait leurs adieux définitifs à Karl Lagerfeld et découvert sa dernière collection, portée par Penélope Cruz...

Cette saison encore, Chanel a invité les chanceux spectateurs de son défilé de mode au Grand Palais, dans le 8e arrondissement. La prestigieuse Maison de Haute Couture y a dévoilé sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2018-2019, la dernière conçue par son défunt directeur de création, Karl Lagerfeld.

Le défilé fut l'occasion pour les célébrités présentes de lui rendre un dernier hommage. Claudia Schiffer et Naomi Campbell, avec qui Karl Lagerfeld a collaboré de son vivant, lui ont adressé leurs pensées.