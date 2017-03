Fashion Week : Rihanna épate Noémie Lenoir, M. Pokora et Luc Besson !

Cara Delevingne, Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault (PDG de Kering, groupe parent de la marque PUMA), Carine Roitfeld et sa fille Julia Restoin Roitfeld, le top model Sara Sampaio, la chanteuse Madison Beer, les frères Nick et Joe Jonas, le rappeur Future, le chanteur et producteur The-Dream et le footballeur allemand Jerome Boateng étaient également de la partie.

Le défilé était suivi d'une after party à L'Arc, rue de Presbourg dans le 8e arrondissement. Le nouveau chevalier des Arts et des Lettres (un titre décerné par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay) Pharrell Williams et le mannequin Barbara Palvin y ont été aperçus.