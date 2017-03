Fashion Week : Salma Hayek, angélique dans la grisaille parisienne

J-1 avant la fin de la Fashion Week parisienne ! L'événement consacré aux collections automne-hiver 2017 aura fait trembler la capitale. Salma Hayek y a posé ses valises et assisté, ce week-end, à son premier défilé de la semaine...

Salma Hayek est une habituée des Fashion Weeks et n'assiste qu'aux défilés des marques du groupe Kering, présidé par son mari François-Henri Pinault. Récemment vu à celui de Gucci à Milan, le couple était de sortie dimanche 5 mars pour un nouveau show. L'actrice de 50 ans et son époux se sont rendus à l'Espace Champerret dans le 17e arrondissement pour découvrir la nouvelle collection de Balenciaga, conçue par Demna Gvasalia.

Habillée d'un trench-coat blanc et d'une robe florale (certainement signés Balenciaga), Salma Hayek a bravé la pluie pour soutenir le créateur géorgien et directeur artistique de la maison parisienne. Comme la future bombe du film Hitman's Bodyguard (en salles le 23 août prochain), les expertes mode Alexandra Golovanoff, Anna Dello Russo, Caroline Issa et Emmanuelle Alt ont fait le déplacement.

À l'entrée de l'Espace Champerret, deux mannequins se sont exprimés contre le manque de diversité dans l'industrie de la mode. La manifestation fait certainement écho au récent scandale du casting passé par d'autres modèles pour le défilé Balenciaga. Les ex-directeurs de casting de la marque, Maida Gregori Boina et Rami Fernandes, auraient imposé aux potentielles participantes du show des conditions extrêmes au cours de leurs entretiens. Le lanceur d'alerte américain James Scully est lui aussi directeur de casting. Maida Gregori Boina a nié en bloc ces allégations.

Ce lundi 6 mars, Salma Hayek et François-Henri Pinault ont assisté au défilé Stella McCartney, une autre marque du groupe Kering, au palais Garnier. Natalia Vodianova et Pamela Anderson étaient également de la partie.

La Paris Fashion Week prendra fin ce mardi 7 mars.